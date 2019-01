Jennifer Lawrence: Alkohol-Drama!

Das hat sie sich so gedacht: Verschmust am Punsch nippen und gemeinsam Geschenke auspacken, so hätten die Feiertage für Jennifer Lawrence (28) aussehen sollen. Doch gleich das erste Weihnachtsfest mit ihrem Liebsten Cooke Maroney (33) endete mit Krach unterm Christbaum. Der Grund: Kunsthändler Cooke hat die Nase voll von der Fernbeziehung mit seiner Liebsten – und ein Ultimatum gestellt: Entweder JLaw zieht endlich zu ihm nach New York oder sie kann gleich ganz in L.A. bleiben.

Jennifer Lawrence: Blitz-Hochzeit!

Trennungs-Drama nach Weihnachten

„Sie haben sich den ganzen Abend gestritten“, verrät eine Freundin der Schauspielerin. „Die Stimmung war komplett im Eimer.“ Dass Jennifer ihren Frust – trotz diverser Rehab-Ausflüge – dann auch noch in hochprozentigem Likör ertränkte, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen: „Sie hat Cookes Bar geplündert. Danach hat er tagelang nicht mehr mit ihr gesprochen“, so die Freundin.

Schöne Bescherung. Kein Wunder, dass man Jennifer wenig später beim Frust-Shopping beobachten konnte. Ob sie etwas Passendes gefunden hat – unklar. Aber die miese Laune gab’s gratis obendrauf …