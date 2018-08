Jennifer Lawrence: Blitz-Hochzeit!

Das ging jetzt aber schnell: J. Law und ihr neuer Freund nehmen die Abkürzung zum Traualtar! Hat sich die Schauspielerin von ihrer besten Freundin inspirieren lassen?

Jennifer Lawrence ist bereit für den nächsten Schritt

Warum warten, wenn man weiß, dass man den Richtigen getroffen hat?“, sagte Jennifer Lawrence (27) erst vor wenigen Wochen – und ließ ihren Worten auch gleich Taten folgen, wenn auch indirekt: „Sie ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen, und hat deswegen immer mal wieder Andeutungen fallen lassen“, so eine Bekannte der Schauspielerin. Und der Richtige, in diesem Fall Cooke Maroney (33), Direktor einer Kunstgalerie, hat die Botschaft offensichtlich verstanden: Bei einem romantischen Abendessen in New York soll er die Frage aller Fragen gestellt haben – nach nur knapp zwei Monaten Beziehung!

Jennifer Lawrence eifert ihrer Freundin nach

Kommt uns irgendwie bekannt vor: Genauso lief es auch bei J. Laws bester Freundin Amy Schumer (37), die ihrem Schatz Chris Fischer (38) ebenfalls nach nur zwei Monaten das Jawort gab. Da hat sich Oscar-Preisträgerin Jennifer wohl an ihrer Freundin ein Beispiel genommen.

Und wo sie gerade so schön in Fahrt ist, macht sie gleich weiter: Gerade soll sie nach Los Angeles gejettet sein, um ihren Eltern die frohe Kunde persönlich zu überbringen. Und um sich bei Mom und Dad einen Platz im Terminkalender zu sichern, denn statt der üblichen Verlobungszeit soll die Hochzeit schon in den nächsten Wochen stattfinden. Die Brautjungfer hat sie ja schon …