Jennifer Lawrence: Liebes-Drama

Sie hoffte auf Versöhnung – aber er hat schon die Nächste im Arm! Ausgerechnet mit Jens Erzfeindin zeigt sich ihr Ex jetzt öffentlich...

Chris Martin & Jennifer Lawrence: Erster gemeinsamer Urlaub

Wie schlimm muss es sich für Jennifer Lawrence anfühlen, diese Bilder zu sehen? Ihr On/Off-Lover Darren Aronofsky (48) turtelnd. Ausgerechnet mit Suki Waterhouse! Das Ganze wirkt mittlerweile wie ein Psychothriller, inszeniert von dem Regie-Star. Jennifer Lawrence ist weibliche Hauptrolle – und Opfer.

Dass es Suki ist, mit der Darren sie öffentlichkeitswirksam am Rande des Sundance-Filmfestivals demütigt, dürfte Jen in die nächste schlimme Seelenkrise stürzen – drei Wochen nachdem sie eigentlich glaubte, ein Liebescomeback in New York mit Darren zu erleben. Suki ist mit 26 ein Jahr jünger als Jen – dabei hatte der Regisseur den Altersunterschied immer als Beziehungs-Problem dargestellt.

Jennifer Lawrence ist psychisch am Ende

Und es gibt einen Grund, warum das Model die neue Rolle an der Seite von Jens Ex besonders genießt: Rache. Als Suki vor knapp drei Jahren mit Bradley Cooper zusammen war, gab es immer wieder Gerüchte, dass zwischen dem Kino-Smartie und seiner Filmpartnerin Jennifer was ginge. Beide bestritten eine Affäre, schmachteten sich aber weiter öffentlich an („Bradley ist ein heißer Typ!“).

2015 verließ Bradley Suki, seitdem ist sie weder in Sachen Liebe noch als Model besonders erfolgreich. Dass A-Lister Aronofsky sie jetzt als neue Flamme im Schnee präsentiert, schmeichelt ihrem Ego. Das von Jen dagegen ist am Boden. In jeder Hinsicht. Neben dem privaten Elend wurde sie jetzt zum ersten Mal für den Anti-Preis Goldene Himbeere nominiert. Für ihre Rolle in „Mother!“. Regie: Darren Aronofsky.