Jennifer Lawrence: Pikante Sex-Beichte!

Aktuell spielt Jennifer Lawrence (27) eine absolute Sex-Bombe im Kino-Streifen "Red Sparrow". Ganz brisant: Man sieht die hübsche Schauspielerin sogar nackig! Klar, dass es da in Interviews Fragen hagelt - und zwar ziemlich pikante...

Jennifer Lawrence fühlt sich als Frau benachteiligt

Jennifer Lawrence: Sie enthüllt Sex-Geheimnis

Dass sich der Hollywood-Star gerne mal sexy und freizügig zeigt, ist kein Geheimnis. Die Nacktszenen kommen da wesentlich überraschender! Aber mal ehrlich: bei diesem Traumkörper kann es sich "Jlaw" wirklich leisten. Nur sind dann eben Fragen zu ihrem Sexleben vorprogrammiert. Erst kürzlich war die 27-jährige in der „Howard Stern Radio Show“ zu Gast und plauderte offen wie nie über Sex. Vor allem eines überraschte den Moderator: "Ich rede immer so, als hätte ich ständig nur Penisse im Kopf", fing Jennifer an. Da fiel dem Moderator schon beinahe die Kinnlade auf den Tisch.

Jennifer Lawrence: Intimes Geständnis

Das hielt sie nicht davon ab, weitere pikante Geständnisse zu machen: "Aber die Wahrheit ist, wenn ich so zurückdenke, hatte ich eigentlich immer nur in festen Beziehungen Sex." Was ja für einen Hollywood-Star, egal ob Männleich oder Weiblein, eher ungewöhnlich ist. Die Erklärung für ihre Treue ist diese: "Penisse sind gefährlich!" Alles klar, Jen! So viel wollten wir dann eigentlich doch nicht wissen...