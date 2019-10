Jennifer Lawrence: Sie hat Freund Cooke Maroney geheiratet

Reddit this

Sie sind unter der Haube! Hollywood-Star Jennifer Lawrence hat in einer großangelegten Hochzeitsfeier "Ja" gesagt!

Hochzeitsglocken à la !

Seit Monaten haben Fans auf das große Hochzeitswochenende hingefiebert - jetzt war es endlich soweit: Oscar-Preisträgerin ist mit ihrem Freund Cooke Maroney vor den Traualtar gezogen!

Nachdem bereits viel über das prominente Jawort spekuliert wurde, wurden jetzt erste Details zu dem romantischen Fest der Hollywood- bekannt!

Jennifer Lawrence hat "Ja" gesagt: Diese Mega-Stars feierten mit der Schauspielerin

Wie amerikanische Medien berichten, gaben sich die 29-Jährige und der Galerist in einer luxuriösen Sause am Samstag in Newport, Rhode Island, das Jawort.

Gefeiert wurde mit rund 150 Gästen, unter denen auch zahlreiche prominente Hollywood- zu finden waren: So ließen unter anderem jeniifer Lawrence Schauspiel-Freundinnen Amy Schumer, und sowie Jennifers "Panem"-Kollegen und Josh Hutcherson mit dem Brautpaar die Korken knallen. Des Weiteren sollen auch Sängerin , Hollywood-Star , und über das Hochzeitsparkett geschwoft haben.

Wie die "People" berichtet, erstrahlte die Braut in einem Kleid aus dem Hause Dior - na dann, herzlichen Glückwunsch!