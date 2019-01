Jennifer Lopez & Co: Schlank ins neue Jahr!

Feste futtern ist ab jetzt verboten! Wer den Weihnachtsspeck loswerden will, muss die Zähne zusammenbeißen. Aber geteiltes Light ist halbes Leid: Auch (49) lässt die letzten Christmas-Kipferl liegen. Ihre Ernährung im Januar ist krümelfrei und geht runter wie Öl. Weil’s Öl ist! Mit einem Löffelchen Grapefruit-Öl startet sie in den Tag – weil es appetithemmend wirkt. Und wenn sich der Schoko-Schmachter anschleicht, schnüffelt die Sängerin ein, zwei Mal am Vanille-Öl-Fläschchen. Total dufte: Der Geruch lässt den Serotonin-Spiegel im Gehirn ansteigen, macht also hormonell happy wie ein Nougatzapfen. Ähnlich wirkt Zitronenöl, davon gönnt sich die Sängerin nach dem Sport ein, zwei Schlucke. So isst sie über den Tag weniger – und diePlätzchen-Polster purzeln pfundweise. Dagegen liegt das Rank- und-schlank-Rezept von sehr viel schwerer im Magen: Die 34-Jährige futtert Lehm. Würg! Da bleibt einem dieSpucke weg, aber der „Clay Cleanse“ ist in gerade in aller Munde. Täglich einen Löffel Lehm verputzt – und schon ist der Magen wie zugespachtelt. Der klumpende Kleister quillt kräftig auf und sorgt für Fülle-Gefühl. Nebenbei werden Stoffwechsel-Gifte gebunden. Allerdings warnen Mediziner: Lehm enthält oft diverse Schadstoffe. Dagegen klingen zwei rohe Eier in lauwarmer Milch geradezu köstlich, oder? Das quirlt sich neuerdings als Frühstück zusammen. Weil’s schon Marilyn Monroe so gemacht hat. „Ich fühle mich total fit damit“, behauptet die 37-Jährige. Auch schwärmt von ihrem Ernährungs-Plan. Der klingt echt Lachs: Den Fisch verputzt die 48-Jährige derzeit als Grundnahrungsmittel. Allerdings guckt sie vorher auf die Uhr: „Time Restricted Eating“ oder Intervallfasten lautet das Schlank-Rezept, das ohne Rezepte funktioniert. Die beliebteste Variante ist der 16:8-Takt, das heißt, acht Stunden wird normal gegessen, dann 16 Stunden gefastet. Ab 17 Uhr ernährt sich Mariah also nur noch von Luft und Liebe. Da kann der Magen abends schon mal knurrig werden! Aber ganz ohne Verzicht geht’s ja leider nicht. Und die Kekse sind ja sowieso alle aufgefuttert, oder?

Jennifer Lopez

Die Öl-Diät

Öl ist zwar Fett, hilft aber beim . Die ätherischen Bestandteile von Zitronenöl wirken appetithemmend, Rosenöl stoppt Schoko-Hunger und Pfefferminzöl macht munter & happy.

Khloe Kardashian

Die Lehm-Diät

Eine Diät, die schwer im Magen liegt: Ein Löffel Lehm zum Frühstück sorgt für Sättegefühl. Der „Clay Cleanse“ soll außerdem Detox-Wirkung haben. Wermutstropfen: Mediziner warnen, denn Lehm kann Schadstoffe beinhalten!

Mariah Carey

Intervall-Fasten

Acht Stunden Essen, 16 Stunden Fasten, idealerweise über Nacht, so verlor Mariah ihre Polster. Was Mariah isst? Viel Fisch und viel Geflügel

Zum Abendessen (vor 17 Uhr!) isst sie am liebsten Hühnerbrust oder Lachs-Steak mit Gemüse oder Salat. „Auch gern große Portionen“, so die Popdiva.

Britney Spears

Die Marilyn-Diät

Jetzt wiederentdeckt: der Ernährungsplan von Marilyn Monroe! Die startete mit zwei rohen Eiern in warmer Milch gequirlt zum Frühstück, löffelte mittags einen fettarmen Joghurt und gönnte sich abends ein Steak mit rohen Möhren als Beilage.

Daniela Katzenberger

Die Katze verkneift sich deftige Hausmannskost. Zumindest meistens: Regelmäßig gönnt sie sich Cheat-Days – und futtert, was sie will.

Am Kohlenhydrat-Verzicht muss die Katze ganz schön knabbern. Ihr Rezept: öfter mal ein Cheat-Day. So hält sie die Gemüsekost seit Monaten durch. Und wurde solide und mit Spaß schlank.

Gigi Hadid

Der 400-600-600-Plan

Die Diät für Kopfrechnen-Fans: Um dauerhaft abzunehmen, ist es ideal, 400 Kalorien unter dem täglichen Normalverbrauch von 2000 Kalorien zu bleiben.

Morgens: 400 Kalorien

Mittags: 600 Kalorien

Abends: 600 Kalorien

Jennifer Lawrence

Die 3-Wochen-Diät

Das Buch von Personal Trainer Brian Flatt ist ein Bestseller in Hollywood. Bei der 3-Wochen-Diät werden 21 Tage lang mit spezieller Ernährung die Blutfettwerte gesenkt, danach sollen die Kilos purzeln.