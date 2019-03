Jennifer Lopez: Fremdgeh-Schock nach der Verlobung

Es könnte doch alles so schön sein: Nach rund zwei Jahren hat Jennifers Lover seiner Liebsten den langersehnten Antrag gemacht. Ganz romantisch, im Urlaub auf den Bahamas. „Sie hat Ja gesagt!“, schrieb Alex „A-Rod“ Rodriguez (43) stolz zu dem Insta-Foto des Diamant-Klunkers, den er der Zwillingsmama an den Finger gesteckt hat.

Die Sängerin bestätigte die wenig später mit einer Vielzahl von Herzchen-Emojis. Also alles gut? Leider nein. Denn jetzt wird J. Los Verlobungsglück von Fremdgeh-Gerüchten überschattet! Kaum waren die Hochzeitspläne verkündet, meldete sich nämlich Alex’ ehemaliger Baseball-Kollege José Canseco (54) zu Wort – mit der Behauptung, A-Rod hätte Jennifer (49) mit seiner Ex-Frau betrogen!

Wird Jennifer Lopez betrogen?

„Ich gucke mir gerade die Tanzshow ‚World of Dance‘ an und sehe, wie J. Lo eine Nachricht an Rodriguez textet. Weiß sie eigentlich, dass er sie mit meiner Ex-Frau Jessica betrügt?“, twitterte der Sportler. „Armes Mädchen – sie hat echt keine Ahnung, wer ihr Lover wirklich ist. Alex ist ein mieser Betrüger! Ich war sogar mal dabei, als er meine Ex auf dem Handy angerufen hat“, schrieb Canseco weiter. Und schloss seine Litanei mit den Worten: „Ich bin sogar bereit, mich einem Lügendetektor-Test zu unterziehen, um zu beweisen, dass meine Aussagen stimmen.“ Puh, starke Worte.

Jennifer Lopez: Verlobung mit Baseball-Star Alex Rodríguez

Und tatsächlich folgt A-Rod Josés Verflossener auf . Es gibt sogar gemeinsame Fotos der beiden, denn schon vor seiner Beziehung mit Jennifer soll Alex mit Jessica angebandelt haben. Glaubt man Canseco, dann läuft die Affäre bis heute… Kein Zweifel besteht zumindest daran, dass die Kosmetikerin perfekt in A-Rods Beuteschema passt: Sie ist nicht nur so durchtrainiert wie J. Lo, sondern präsentiert auch ebenso gerne ihr heißes Hinterteil. Und ja, es wäre nicht das erste Mal, dass Alex der Sängerin fremdgeht: 2017 soll er Jennifer mit dem Fitnessmodel Lauren Hunter betrogen haben. Die 36-Jährige veröffentlichte später sogar intime Textnachrichten zwischen ihr und A-Rod. Damals war Jennifer bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Ob er diesmal noch eine dritte Chance kriegt?