Jennifer Lopez lästert über Ben Afflecks Tattoo

2004 dann die Trennung. Erst im vergangenen Jahr wurde aber wieder über ein Liebescomeback der beiden spekuliert. Daran wird spätestens jetzt aber keiner mehr glauben! Denn Jennifer Lopez zieht urplötzlich fies gegen ihren Ex her.

In der TV-Sendung Watch What Happens Live ließ sie kein gutes Haar an den Tattoos des Schauspielers. Gemeint ist vor allem das riesige, bunte Drachentattoo auf seinem Rücken. "Es ist fürchterlich! Was tust du nur? Seine Tattoos haben inmmer zu viel Farbe, sie sollten nicht so bunt sein. Sie sollten cooler sein", ätzt sie. Autsch! Dabei ist J-Los Lover Casper Smart ebenfalls schwer tätowiert. Und über die Frage ob bunte oder black & grey Tattoos lässt sich nun wirklich streiten. Ben kann das wohl ziemlich egal sein, denn er scheint momentan sowieso nur Augen für seine noch-Ehefrau Jennifer Garner zu haben.