Jennifer Lopez: Schlag ins Gesicht! Liebes-Drama nach der Verlobung

Eben noch in Love, jetzt schon in Rage! Kurz nachdem (49) und Alex Rodriguez (43) aus ihrem kitschig-romantischen Liebesurlaub inklusive langersehntem Heiratsantrag auf den Bahamas zurück sind, herrschen Zetern und Zoff statt Zärtlichkeit. Anlass: Alex’ ehemaliger Baseball-Kollege José Canseco (54) behauptet steif und fest, A-Rod hätte Jennifer mit seiner Ex-Frau betrogen: „Armes Mädchen – sie hat echt keine Ahnung, wer ihr Lover wirklich ist. Alex ist ein mieser Betrüger!“, twitterte er.

Alex weist das natürlich weit von sich. Genau wie seine angebliche Fremd-Flamme Jessica: „Das ist nicht wahr. Wir sind nur Freunde!“, postete das Ex-„ “-Covergirl. Canseco bleibt trotzdem bei seinen Behauptungen. Aber „Jenny from the Block“ schlägt zurück. Und das womöglich buchstäblich: Als die beiden kürzlich ein Gym in Miami verließen, herrschte nicht nur offensichtlich dicke Luft – denn dick geschwollen war auch die linke Schläfe des Ex-Baseballers. Oha.

Hat Jennifer Lopez zugeschlagen?

War der Lopez’sche Zorn so handfest, dass ihr die Verlobungsklunker-beringte Flosse ausrutschte? Kann ja mal passieren: „Ich bin eine Latina! Ich bin wahnsinnig temperamentvoll“, sagt Jennifer über sich selbst. Vielleicht war’s auch nur ein „Unfall“ beim gemeinsamen Sparring im Boxring. So oder so: Alex wirkte in Miami neben der entnervt schnaufenden J. Lo reichlich, äh, angeschlagen. Ab in den SUV und Abfahrt! JenniferLopez hat jetzt offenbar erst mal die Faxen dicke, das romantische Candle-Light-Dinner am Abend cancelte sie. Und auch auf verging ihr temporär die Lust auf die sonst regelmäßig an ihre 89 Millionen Abonnenten abgesonderten „Guckt mal alle, wie happy wir sind“-Postings.

Jennifer Lopez: Fremdgeh-Schock nach der Verlobung

Für Alex sollte es eigentlich diese Woche „Back to Business“ heißen. Aber sein wichtigster Job ist es jetzt erst mal, seine Verlobte zu besänftigen. Was schwierig werden dürfte, wenn Ex-Kollege Canseco mit seinen Affären-Anschuldigungen recht hat. „Treue ist in einer Beziehung das Allerwichtigste überhaupt. Da bin ich total altmodisch“, hat Jennifer schon häufiger betont. Dass sie bis vor wenigen Tagen daran glaubte, dass A-Rod in dieser Hinsicht genau der Richtige ist, hat sie mit ihrem Ja zur Hochzeit bestätigt. Jetzt hat sie ihrem Verlobten ein knallhartes Ultimatum gesetzt: Arbeite an dir, nimm dir einen Treue-Coach, lerne endlich, Nein zu anderen Frauen zu sagen. Fest steht: Alex wird da noch einiges zu erklären haben…