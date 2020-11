Jennifer Lopez & Vanessa Hudgens: Winterworkout! So trainierst du im Winter richtig!

AUSREDEN ERFINDEN

Natürlich fühlt es sich jetzt oft draußen viel zu ungemütlich an, um rauszugehen. Aber: Es ist Winter und wir wussten ja schon vorher, was uns erwartet. Deshalb sollte man sich eine kleine Ausreden-Liste schreiben, mit allen Argumenten, die einen doch noch zum Sportmachen bringen können

UNREALISTISCHE ZIELE SETZEN

Wenn man eh nicht so der Fitness-Freak ist, wird man wahrscheinlich erst recht in der kalten Jahreszeit keine Lust haben, einer zu werden. Deshalb versuchen wir also nicht auf Krampf vier Sport-Dates die Woche unterzubringen, sondern starten mit 1–2 Mal. Falls man doch mal mehr schafft, sehen wir das wie einen Bonus