Jennifer Lopez: Wie lange hält Ehemann Ben Affleck das noch aus?

Am 4. Juli feiern die USA ihren Unabhängigkeitstag. Der perfekte Anlass, mit einer Riesensause auf den Sommer anzustoßen – auch im frisch bezogenen Hause Lopez/Affleck! Mit dem kleinen Unterschied, dass in Bens Glas hoffentlich nur kalte Cola prickelt. Denn der Schauspieler ist trockener Alkoholiker, machte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Dramen und Beziehungschaos Schlagzeilen, bis er endlich mit Mühe die Kurve bekam.