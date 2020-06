Jennifer Love Hewitt ist zum zweiten Mal schwanger!

"Jennifer und Brian sind überglücklich, ihr zweites Kind zu erwarten", erklärte eine Sprecherin gegenüber dem US-Magazin "People".

Das Paar hat im November 2013 geheiratet - fünf Tage vor der Geburt ihrer Tochter. Wann genau die kleine Autumn James ein Geschwisterchen bekommen wird, ist noch nicht bekannt.

In einem Interview im April verriet Jennifer Love Hewitt, dass es am Anfang etwas "beängstigend" gewesen sei, Mutter zu sein. Ihr Mann sei ihr jedoch immer eine große Hilfe gewesen - auch im Kreißsaal. "Er sagte: 'Das ist großartig. Ich bin so stolz auf dich gerade. Das ist toll, du siehst wunderschön aus'. Ich war wirklich stolz auf ihn", schwärmte die Schauspielerin.