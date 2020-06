Jennifer Rostock: Schock-News! Sie kündigt eine Pause an

Nachdem Jennifer die Pause der Rockband verkündete, erklärte sie ebenfalls, dass sich die Band nicht auflösen wird. So sagt sie: "Wir werden alle weiterhin Musik machen, in verschiedenen Konstellationen. Und eins ist sowieso sicher - irgendwann sehen wir uns wieder als Jennifer Rostock. Macht euch keine Sorgen: wir sind seit nunmehr einer Dekade eine Familie und das wird auch so bleiben." Auch mögliche Schwangerschaftsgerüchte, Streitern oder Drogenentzüge dementiert Jennifer.