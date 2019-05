Jenny Büchner: Schwerer Verlust! So sehr vermisst sie Papa Jens

Der plötzliche Tod von ist für seine Hinterbliebenen immer noch schwer zu verkraften. Nicht nur , sondern auch die Kinder des „ “- leiden sehr darunter, dass sie fortan ohne ihn leben müssen. Nun besuchten seine Töchter Jenny und Jessica ihre Patchwork-Mama auf Mallorca und verbrachten ein paar schöne Tage miteinander.

Sie vermissen Papa Jens

Dabei kamen auch einige Gefühle hoch. Auf postete Jenny ein Bild von sich und ihrem Vater. Darunter steht geschrieben: "Ich denke die ganze Zeit an dich und hoffe, du siehst mich hier auf deiner Insel. Papa, ich vermisse dich so schrecklich doll."

Daniela teilte ein aktuelles Bild von sich, den Büchner-Töchtern und den Babys auf ihrem Account. "Und am Ende des Tages zählt nur die Familie“, schreibt sie dazu. Dann wendet sie sich direkt an Jenny und Jessica: "Papa wäre so stolz auf euch – so wunderschöne junge Frauen."