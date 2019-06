Sie strahlt über beide Ohren – kein Wunder, denn (47) ist frisch verknallt. Was sie offenbar nicht weiß: Der neue Mann an ihrer Seite hat eine ziemlich wilde Liebes-Vergangenheit…

Große Aufregung bei der Eröffnung einer neuen TK-Maxx-Filiale in Berlin: Die Fotografen drücken hastig auf die Auslöser ihrer Kameras, die Journalisten tippen aufgeregt in ihre Handys. Und das nicht etwa wegen eines - , sondern wegen Jenny Elvers. Lange posierte sie zuletzt allein auf dem Red Carpet oder brachte höchstens Sohn Paul (18) mit. An diesem Abend jedoch taucht sie überraschend mit ihrer neuen Liebe auf. „Ich hätte nicht gedacht, dass alle so ausrasten“, wundert sich Jenny im Gespräch mit "Closer". „Wir kennen uns schon länger, sonst hätte ich ihn nicht mitgebracht. Ich weiß, wie anstrengend so ein Abend wie heute sein kann.“

Kann Jenny Elvers ihrem neuen Freund trauen?

Ihr Neuer: Simon Lorinser (35), Hamburger. „Er ist Model, kennt es, fotografiert zu werden – aber eben anders“, lässt uns Jenny Elvers wissen. „Wir waren in der Öffentlichkeit essen, wie man das nun mal so macht, wenn man sich kennenlernt. Und selbst das war sehr schwierig.“ Er hingegen behauptet ganz schüchtern, er habe keinen Fernseher und hätte gar nicht gewusst, wen er da datet.

Jenny Elvers: Sexy Pole Dance-Foto begeistert die Fans

Doch schüchtern ist Simon eigentlich gar nicht. "Closer" liegen pikante Chatverläufe mit einer anderen Frau vor. Und die sind alles andere als jugendfrei. Tragisch: Als Simon anzügliche -Nachrichten und Fotos mit einer anderen austauschte, war Jenny bereits in sein Leben getreten: Schon Anfang April wurden die beiden beim Dinner im Hamburger „East Hotel“ gesichtet. Der heiße Chat fand jedoch erst Wochen später statt. „Wir sind beide viel unterwegs, da ist es schwierig, gemeinsame Zeit zu finden“, sagt Jenny. Zeit, die ihr Liebster anscheinend nutzt, um sich auswärts Appetit zu holen. Zwar ist der Kontakt zu der Chatpartnerin mittlerweile abgebrochen, doch es stellt sich die Frage, ob Simon es wirklich ernst meint mit Jenny. Nach all den gescheiterten Beziehungen wäre es ihr jedenfalls zu wünschen…