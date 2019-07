Jenny Elvers bestätigt die Trennung

Total verliebt zeigte sich an der Seite von Simon. Jaa, sie ist wieder verliebt. Doch jetzt trifft sie eine Entscheidung, die diese Liebe beeinflussen könnte...

Jenny Elvers: Aufgeflogen! Freund Simon führt ein geheimes Doppelleben

Jenny Elvers: Räumliche Trennung

Momentan wohnt Jenny noch in der Lüneburger Heide - 40 Kilometer von ihrem Schatz entfernt. Aber das wird sich jetzt ändern. Denn die 47-Jährige will umziehen. Und zwar nach Berlin!

Ich würde gerne nach Charlottenburg ziehen. Ich bin schon ein alter Wessi, habe immer im West-Teil Berlins gewohnt. Ich werde die nutzen und schaue mir nebenbei Wohnungen an", verrät sie selber gegenüber "Bild".

Wieso sie ihre Koffer packen will? "Hier leben ganz viele Freundinnen von mir. Und ich arbeite am meisten in Berlin. Es ist Zeit, wieder nach Berlin zu kommen", so Jenny weiter. Ihr Freund Simon bleibt allerdings in Hamburg...

Jenny Elvers: Simon bleibt in Hamburg

Der Umzug der Schauspielerin bedeutet die Trennung für das Paar - zumindest eine räumliche. Doch die Blondine sieht es gelassen. "Hamburg und Berlin sind ja nicht weit voneinander entfernt", erklärt sie. Hoffentlich sieht ihr Schatz das genauso...