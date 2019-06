Jenny Elvers: ER ist ihr neuer Freund!

Reddit this

hatte es in den letzten Jahren nicht immer einfach. Sie kämpfte nicht nur gegen ihre Alkoholsucht, sondern trennte sich 2017 auch von ihrem Verlobten Steffen von der Beeck. Seitdem stellte sie der Öffentlichkeit keinen neuen Mann mehr vor. Bis jetzt!

Wer ist Simon Lorinser?

Am Mittwoch zeigte sie beim "TK MAXX VIP Midnight Shopping" zum ersten Mal ihren neuen Freund Simon Lorinser. Der gutaussehende Mann an ihrer Seite arbeitet als Model und ist 12 Jahre jünger als die 47-Jährige. "Ich bin sehr happy. Wir kennen uns schon länger. Ich würde nicht jemanden mitnehmen, den ich erst vorgestern kennengelernt habe", schwärmte Jenny im Interview mit "Gala". Als Simon Jenny kennenlernte wusste er nicht, dass sie in der Öffentlichkeit steht. "Ich besitze kein Fernsehen und lese keine Zeitung, woher soll ich das da wissen?", gab er zu.

Mit Jennys Berühmtheit wird er sich in Zukunft wohl oder übel arrangieren müssen. Jenny sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Vor allem mit ihren Beziehungen zu Promi-Männern wie Schauspieler Heiner Lauterbach, Rapper Thomas D. und Ex-" "-Star Alex Jolig.