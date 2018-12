Jenny Elvers: Frisuren-Schock! Ihre Haare sind pink

Reddit this

Jenny Elvers ist für ihre lange blonde Mähne bekannt. Doch jetzt überraschte sie mit einem komplett anderen Look...

Huch, was ist denn mit passiert? Der neueste Schnappschuss auf sorgt derzeit für Aufsehen. Mit pinken Strähnen, pinkem Lidschatten und Piercing über der Lippe guckt sie lasziv in die Kamera. Dazu schreibt sie scherzhaft: "Leichtes Tages-Make-up."

Gemischte Reaktion zu Jenny Elvers' neuem Look

Viele Fans sind begeistert von der Typveränderung. "Wow, du siehst sehr schön aus. Eine Frau zum Verlieben", "Macht dich 20 Jahre jünger" und "Jenny, du bist die schönste Frau, die ich kenne", lauten nur einige der vielen Komplimente. Doch nicht allen Anhängern gefällt der neue Look. "Das sieht nicht dolle aus, da muss man auch Mal ehrlich sein", findet ein User. Einen anderen erinnert der Look an Ulknudel .

Jenny nimmt die bösen Kommentare gelassen. Schließlich ist die Verwandlung nur für einen neuen Film, den sie gerade dreht. Um welchen es sich handelt, hat sie allerdings nicht verraten.

Jenny Elvers: Baby-Sensation mit 45!

Das turbulente Leben von Jenny Elvers

Lange Zeit sorgte Jenny eher mit ihrem Privatleben als mit ihren Haaren für Schlagzeilen. Jahrelang kämpfte sie gegen ihre Alkoholsucht. Nach ihrem Absturz 2012 machte sie einen Entzug in einer Klinik in Bad Brückenau. Vergangenes Jahr trennte sie sich von ihrem Freund Steffen von der Beeck. Mittlerweile kann die 46-Jährige zum Glück wieder strahlen. Erst kürzlich veröffentlichte sie ihr Buch "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz".