Jenny Elvers & Simon Lorinser: Trennung!

Im Juni stellte stolz ihren neuen Freund Simon Lorinser der Öffentlichkeit vor. Verliebt zeigten sich die beiden auf dem roten Teppich. "Ich fand es sehr erfrischend, auf jemanden zu treffen, der sich ganz unvoreingenommen für mich als Mensch interessiert und nicht für die öffentliche Frau, von der man vermeintlich alles weiß", schwärmte sie damals im Interview mit "Galal". Doch jetzt sind die Schmetterlinge im Bauch verflogen...

Jenny Elvers: "Es war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter"

"Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter", bestätigt Jenny gegenüber der "BILD"-Zeitung. Was der Grund für das Liebes-Aus war? Am Altersunterschied von 12 Jahren lag es laut Jenny nicht. "Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand", gibt der "Dancing on Ice"-Star zu. Der wichtigste Mann in ihrem Leben ist und bleibt eh ihr 16-jähriger Sohn Paul.

