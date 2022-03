Jenny Elvers & Marc Terenzi: Liebes-Fiasko!

Das Drama ist vorprogrammiert

Gefunkt haben soll es bereits Anfang des Jahres, abseits der Dreharbeiten zur neuen TV-Show "Club der guten Laune" in Thailand. Marc Terenzi, Ex-Mann von Sarah Connor (Scheidung 2009), war da wohl schon von seiner Ex-Freundin Viviane Ehret-Kleinau getrennt. Seitdem wohnt er übergangsweise in einem Berliner Hotel direkt am Ku’Damm. Jenny, die in Lüneburg mit Sohn Paul wohnt, pendelt in die Hauptstadt. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um zusammenzuziehen – und für Hotelgast Marc auch richtig praktisch!

Doch eine Freundin erzählt: "Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst." Das wäre gerade für Marc wohl neu. Immerhin hat er vier Kinder von drei Frauen. Eine Ex musste seine Anerkennung der Vaterschaft sogar vor Gericht einklagen. Auch Jenny hat schwierige Zeiten hinter sich. Zuletzt war sie mit Steffen von der Beeck verlobt. Aber eines hat das Paar auf jeden Fall gemein: Beide gestanden öffentlich ihre Alkoholsucht ein. Na, das kann ja "lustig" werden!

