Jenny Frankenhauser: Meine Mama übertreibt völlig!

Sie konnte ihre Tränen fast nicht zurück halten: Als die diesjährige Dschungelkönigin Jenny Frankenhauser live im TV beim "Großen Wiedersehen" mit dem Streit ihrer Mutter mit Ex-Dschungel-Mitbewohner Matthias konfrontiert wurde, konnte sie es kaum fassen.

Dschungelcamp: Matthias Mangiapane ätzt gegen Jenny Frankhauser

Diese hatte sich nämlich für ihre Tochter eingesetzt und Matthias als "selbstverliebtes Arschloch" beschimpft. Danach folgte ein lautstarker Streit vor laufender Kamera, bei dem sich Jennys Mama und ihr Mann Peter mit Matthias und seinem Verlobten Hubert Fella regelrecht anbrüllten.

Das war zu viel für die gerade erst gekrönte Dschungel-Queen und die Tränen rollten ihr übers Gesicht. "Bei manchen Sachen übertreibt meine Mama, weil sie mich in Schutz nimmt. Was mich mehr geschockt hat, war, dass Peter so sauer war. Peter ist normalerweise echt ein ruhiger Mensch.", erklärt die 25-Jährige.

Sie kann es nicht fassen: Jenny Frankenhauser beim "Großen Wiedersehen" MG RTL D / Stefan Menne

Jenny hat allerdings auch Verständnis für den Ausraster ihrer Verwandten vor laufender Kamera: "Draußen beschäftigen die sich eben den ganzen Tag damit. Dass die das dann ganz empfindlich sehen, ist klar."

"Es ist alles wieder gut!"

Außerdem war es der Dschungelkönigin wichtig, klar zu stellen, dass zwischen Matthias und ihr alles wieder gut sei. Und auch, dass der Streit der beiden viel kleiner war, als im Fernsehen dargestellt. Daniel Negroni gab sogar zu, dass er nicht mal irgendwelche Diskussionen der anderen beiden Dschungel-Insassen mitbekommen hatte.

Na dann - kann sich jetzt ja auch der Rest der Verwandtschaft wieder vertragen.