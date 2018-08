Jenny Frankhauser: Abgenommen! So schlank ist sie geworden

Anfang des Jahres zeigte sich Jenny Frankhauser noch mit kurviger Figur. Jede Diät scheiterte. "Gefühlt habe ich schon alle durch! Ich habe teilweise schon 3 Diäten parallel gemacht, weil ich dachte, von einer allein, werde ich ja nicht satt!", erzählte sie vor einiger Zeit. Doch jetzt zeigt sie sich so schlank wie nie zuvor...

Jenny Frankhauser: Sie zeigt ihre neue Frisur

Jenny wiegt aktuell 67 Kilo

Im Dschungelcamp verlor sie stolze sechs Kilo! Auch ein halbes Jahr nach dem Auszug arbeitet sie weiter an ihrer Traumfigur. "Ich bin circa 1,60 Meter groß und wiege aktuell 67 Kilo. Ich habe in letzter Zeit drei Kilo abgenommen", erzählte sie ihren Fans stolz auf . Druck will sich die Schwester von nicht mehr machen. "Ich nehme in dem Tempo ab, in dem ich möchte. Ich habe keinen Zeitdruck."

Salat statt Steak und Pommes

Doch dank Sport purzelten trotzdem die Kilos. Mittlerweile hat sie sogar Gefallen am regelmäßigen Workout gefunden. "Ich bin wieder voll in meinem Flow. Mir macht das im Moment so Spaß, auch bei den Temperaturen." Wie sie sich am liebsten auspowert? "Rausgehen, Fahrrad fahren, schwimmen, Inliner fahren - es ist einfach mega und tut echt gut", erzählte Jenny.

Jenny Frankhauser: Ihr Geheimrezept gegen Stress

Und auch auf gesunde Ernährung achtet die 25-Jährige mittlerweile mehr. Statt Pommes und Steak, kommen bei der Dschungelkönigin lieber Salat mit Hühnchen auf den Tisch.

Weiter so, Jenny! Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.