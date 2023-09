Jenny Frankhauser: Baby-Hammer! Jetzt kann es jeder sehen

Wie süß! Der kleine Sohn von Jenny Frankhauser und Steffen König kann scheinbar gar nicht genug davon bekommen, endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Auch die Fans sind komplett aus dem Häuschen und überschütten die einstige Dschungelkönigin mit netten Worten in den Kommentaren: "So süß. Zum Glück hat ihn dein Freudenschrei nicht umgehauen.", "Er ist so unfassbar schnell mit allem." oder "Er ist so süß und ein wirklich toller Bub. Ihr könnt wirklich stolz sein." Und das sind Jenny und Steffen scheinbar auch!