Jenny Frankhauser: Belogen und betrogen!

Das Leben von Jenny Frankhauser (25) ist ein einziges Auf und Ab. Die Ludwigshafenerin wird als Dschungel-Königin gefeiert, musste aber auch schon bitterste Enttäuschungen hinnehmen: Zwei ihrer Lebensgefährten gingen fremd – ausgerechnet mit Jennys engsten Freundinnen. Wie gemein!

Jenny Frankhauser: Neues Liebes-Drama

„Ich hab schon zwei Beziehungen gehabt, einmal zwei, einmal drei Jahre lang“, erzählte die 25-Jährige kürzlich in einem Interview. Sie fühlte sich bei ihren Herzbuben im siebten Himmel – und landete in der Hölle. Denn ihre besten Freundinnen spielten ein falsches Spiel! „Mit der einen war ich neun Jahre befreundet, mit der anderen elf Jahre.“ Von einer Affäre erfuhr Jenny durch Zufall. Sie konfrontierte die Treulosen: „Ich hab’ gesagt: ‚Ich weiß Bescheid!‘“ Doch die Ertappten nuschelten nur ein herzloses „Tut mir ja leid“. Jennys Welt brach zusammen. „Ich dachte wirklich, es gibt nichts Schlimmeres.“

Wem kann Jenny Frankhauser noch trauen?

Belogen und betrogen von Menschen, die sie liebte! Wem kann sie noch vertrauen? Ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (31) kommt wohl auch nicht infrage. Mit der Kultblondine hat Jenny seit neun Monaten keinen Kontakt! Auslöser war der Tod von Jennys Vater im Mai 2017, Daniela kam damals nicht zur Beerdigung.

So viel Schmerz, so viel Kummer, so viele Tränen. Hoffentlich findet Jenny bald jemanden, der sie nicht verzweifeln lässt...