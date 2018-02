Jenny Frankhauser: Bitterböse Abrechnung von Costa Cordalis!

Diese Worte tun weh! Jenny Frankhauser kämpft aktuell um die Krone im Dschungelcamp. Ob Ekel-Essen oder Schatzsuche - die Schwester von Daniela Katzenberger meistert alles mit Bravour. Und während ganz Deutschland dabei zuschaut, haben Jenny und die anderen Kandidaten keine Ahnung, was hierzulande passiert. In Jennys Fall ist das vielleicht auch besser so!

Costa Cordalis lästert jetzt nämlich ganz schön fies über Jenny Frankhauser! "Dass Daniela zuerst über ihren Vater geredet hat, ist doch eine Lappalie. Da kann man nicht sagen: 'Die ist nicht mehr meine Schwester'", kommentiert er im Interview mit "t-online.de". Und damit längst nicht genug.

Er findet es richtig, dass Jenny nicht über ihre Schwester im Dschungelcamp lästert. Doch seine Begründung ist für die Halbschwester der Katze ein echter Schlag ins Gesicht! "Jenny hätte sagen müssen: 'Ja, ich danke dir! Durch dich bin ich heute hier im Dschungel. Ich habe selbst nichts erreicht, aber durch dich habe ich die Möglichkeit, bekannt zu werden.' Das muss sie anerkennen und dankbar sein", so Costa Cordalis weiter. Autsch!

Jenny Frankhauser will nicht nur "die Schwester von" sein!

Jenny Frankhauser selbst betont imer wieder, dass sie nicht nur die Schwester von sein will. Sie will nicht ständig mit der Katze verglichen werden. Im Dschungelcamp will sie sich deswegen so richtig beweisen.