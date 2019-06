Jenny Frankhauser: Blitz-Hochzeit mit Hakan?!

Letzte Woche ließ Jenny Frankhauser völlig überraschend die Liebesbombe platzen! Sie hat einen neue Freund!

Jenny Frankhauser: Bittere Vorwürfe gegen ihren neuen Freund Hakan

Jenny Frankhauser schwebt auf Wolke Sieben

Der Glückliche heißt Hakan Akbulut und ist Fitness Model. Seit Jenny Frankhauser ihr Liebesglück öffentlich gemacht hat, zeigt sie sich ununterbrochen mit ihrem Schatz bei . "Kennt ihr diese Leute, die euch mit ihrer frischen Liebe, der übertriebenen Romantik und ihren extrem süßen Pärchenbildern so richtig auf den Sack gehen ?! ... ja .. wer hätt’s gedacht, jetzt bin ich eine davon. Sorry not sorry", witzelt sie selber.

Doch bei den vielen Bildern fällt der Blick vor allem auf eines: Einen ziemlich auffälligen Ring an ihrem Finger!

Am Ringfinger der 26-Jährigen funkelt nämlich ein Schmuckstück mit Steinchen! Etwa ein Verlobungring?

Jenny Frankhauser schürt Hochzeitsgerüchte!

Auch die Fans wundern sich über den Ring, dass an dem Finger von Daniela Katzenbergers Schwester funkelt. Einer fragt sogar: "Liebe Jenny seit ihr schon verheiratet?" Die Antwort der Sängerin? "Noch nicht!" So so, bestätigt sie damit etwa die Blitverlobung?

Auffällig ist, dass selbst Mama schon von ihrem "Schwiegersohn" spricht und bei Instagram schreibt: "Daniela, du bekommst einen lieben Schwager!" Ganz schön auffällig...