Jenny Frankhauser: Böse Bodyshaming-Attacke!

Ganz schön bitter! Eigentlich wollte Jenny Frankhauser nur ein Foto von sich posten, das sie mit einem Basketball in der Hand zeigt. Doch viele Fans nutzten die Gelegenheit, die junge Frau für ihren Körper zu kritisieren.

Fieses Bodyshaming

„Diese Hose geht nicht! Deine Beine sind viel zu füllig! Das passt nicht und sieht ganz ganz schlimm aus!“, kommentiert ein User. „Ich bin echt gerade etwas geschockt, dass du dich so hier darstellst.“ Ein anderer Nutzer fügt hinzu, dass Jenny unbedingt müsse.

Davon will die 26-Jährige allerdings nicht wissen. In einer Story antwortet sie auf die bösen Kommentare ihrer Fans. „Jaaaaa, ok, ich bin richtig fett!“, schreibt sie amüsiert. „Darauf esse ich ein großes Stück Kuchen!“ Als Hintergrundmusik läuft „Like mich am Arsch“ von Deichkind. Die Ex-Dschungel-Queen fühlt sich in ihrem Körper endlich richtig wohl und will sich das von niemandem vermiesen lassen. Gut so!