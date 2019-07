Sie legt viel Wert auf ihr Äußeres! Jenny Frankhauser (26) hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie nicht nur fleißig Sport treibt, um abzunehmen, sondern sich für ihre Wunschfigur auch schon unters Messer legte. Doch seit sie vor einigen Wochen die Schock-Diagnose Lipödem bekam, ahnt sie, dass sie ihren Traumkörper vermutlich nicht so leicht bekommen wird. Dabei möchte die Sängerin sich doch gerade jetzt wunderschön fühlen: Ihr neuer Freund Hakan Akbulut (28) ist mega-durchtrainiert UND steht auf heiße Fitness-Girls…

Erst vor wenigen Wochen machte Jenny ihre Lipödem-Diagnose öffentlich: Dabei kommt es zu einer Fettvermehrung, vor allem an Beinen, Hüfte, Gesäß und an den Armen. Doch auch wenn es zuerst schlimm war, diese Diagnose zu erhalten, weiß die Sängerin jetzt zumindest endlich, woran es liegt, dass sie einfach nicht dauerhaft schlank bleibt – und das trotz zahlreicher -Eingriffe und regelmäßigem Sport. In der Vergangenheit ließ sie sich schon Fett an Hüften und Beinen absaugen und nahm ihre 342.000 Insta-Follower mit, wenn sie mal wieder ein knallhartes Workout durchlief oder sich einer Fitness-Challenge stellte.

Jenny Frankhausers neuer Freund mag Fitness-Girls

Ihr neuer Lover Hakan ist hauptberuflich Muskel-Mann, bezeichnet sich auf als internationales Fitness-Model und zeigt sich tagtäglich beim Sport. Er legt also sehr viel Wert auf seinen (perfekten) Körper. Ob Jenny das jetzt zusätzlich stresst? „Er gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein. Bei ihm fühle ich mich gut. Er liebt mich so unperfekt, wie ich bin“, erklärte sie in "Closer". Aber Hakan riskiert offenbar auch gern mal einen Blick auf andere Muskel-Mädels – denn er folgte zahlreichen durchtrainierten Damen auf Instagram, hinterlässt immer mal wieder Herzchen unter ihren Bildern…

Jenny Frankhauser: Großes Drama! Ist ihr Liebes-Glück in Gefahr?

Ob Jenny deshalb wieder mit ihrem Körper hadert und schlaflose Nächte hat? Im Moment dürfte wohl eher Hakans Sport-Wahn daran Schuld sein! Gerade erst postete sie etwas resigniert auf Instagram: „Dieser Moment, wo du mit einem Extremsportler zusammen bist, der um 4.30 Uhr aufsteht, um joggen zu gehen, und du mit deinem Donut-Schlafanzug dastehst…“ Vielleicht merkt sie gerade, dass ihre Leben ganz schön unterschiedlich sind…