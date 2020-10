Jenny Frankhauser: Burnout-Beichte! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Jenny ist erschöpft

"Selbst, wenn ich mal 'ne Stunde nichts tue, fühle ich mich gestresst und als käme ich irgendwo zu spät. Also, so ein Zeitdruck", klagt Jenny in ihrer Insta-Story. Einige Follower vermuten, dass sie unter einem Burnout leidet. Das TV-Sternchen offenbart daraufhin, tatsächlich mal unter einem Burnout gelitten zu haben. "Damals hatte ich einen Job und zwei Nebenjobs plus ein Pferd. Ich habe mir dann weniger zugemutet und es wurde besser", erklärt sie. Momentan könne sie sich jedoch nicht erklären, warum sie sich so merkwürdig fühlt.

Sogar der Haushalt würde sie momentan total stressen, so Jenny. Zum Glück ist ihre Familie gerade bei ihr und bringt sie auf andere Gedanken. Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald wieder besser fühlt...

