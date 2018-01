Jenny Frankhauser & Daniela Katzenberger: Überraschende Wende!

Jenny Frankhauser (25) & Daniela Katzenberger (31) - Nach dem schlimmen Familienstreit schaltet sich jetzt Mama Iris ein. Sie erklärt, warum sich Jenny Frankhauser (25) und Daniela Katzenberger (31) jetzt vertragen müssen.

Seit fast einem Jahr herrscht Funkstille zwischen den Schwestern Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger. Doch seit Jenny im RTL-Dschungelcamp sitzt, nähern sich die beiden wieder an. Kommt es jetzt zur Versöhnung? In "Closer" packt ihre Mutter Iris Klein (50) aus...

Seit Monaten fliegen die Fetzen bei Jenny & Dani

„Vielleicht bin ich dumm. Vielleicht bin ich erfolglos. Vielleicht bin ich ein Niemand“, schluchzte Jenny vergangene Woche in die RTL-Kameras. Und bekam von Daniela sogleich Trost gespendet. „Du bist stärker, als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. #teamjenny“, schrieb die Kult-Blondine auf Instagram. Klingt, als würden sich die streitenden Schwestern endlich wieder vertragen „Das wäre zu schön, um wahr zu sein“, sagt Mama Iris. „Ich bin den Zoff wirklich leid. Ich will die Welt mal in Ruhe verlassen mit dem Wissen, dass die Geschwister füreinander da sind.“

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

Grund für das Zerwürfnis war die Beerdigung von Jennys Papa Andreas († 49), der im Mai 2017 an Herzversagen gestorben war. Während die 25-Jährige in Ludwigshafen an seinem Grab stand, weilte die Kult-Blondine auf Mallorca. Für Jenny Grund genug, "Closer" noch kurz vor ihrem Dschungel-Einzug zu erklären: „Ich werde meiner Schwester niemals verzeihen.“ Überlegt sie es sich nun doch anders? Mama Iris meint: „Ja! Die beiden sind zwar Sturköpfe, aber sie werden sich schon wieder die Hände reichen.“