Jenny Frankhauser & Daniela Katzenberger: Versöhnung nach Costas Tod?

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Gestern Abend wurde bekannt gegeben, dass Costa Cordalis am Dienstag im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Kurz nach seinem Tod meldete sich nun auch seine Familie zu Wort und beurkundete sein Ableben. So auch Jenny Frankhauser...

Daniela Katzenberger: Erstes Statement zum Tod von Costa Cordalis

Jenny Frankhauser trauert um Costa Cordalis

Via wendete sich Jenny Frankhauser nun an ihre treuen Fans, um mit ihnen ihrer Trauer um den Schwiegervater ihre Halbschwester zu teilen. Jenny nahm in dem emotionalen Post Abschied von dem Schlagerstar und beurkundete ihr Mitgefühl über Costas Ableben. Vor allem Costa wünschte sich seit Jahren, dass sich zwischen Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger die Wogen wieder glätten. Geht nach seinem Tod nun dieser Wunsch in Erfüllung?

Werden sich Daniela und Jenny wieder vertragen

Erst im vergangen Jahr wendete sich Costa gegenüber " " an Jenny und appellierte in einem Interview an die Dschungelkönigin: "Jennylein, tu mir einen Gefallen, vertrag dich. Ihr seid das gleiche Blut, umarmt euch." Ob Jenny in dieser schweren Zeit ihrer Halbschwester zur Seite steht? Aktuell befindet sich Jenny jedenfalls mit ihrem Hakan auf Mallorca. Wir können also gespannt sein...