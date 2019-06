Reddit this

Gestern ließ Jenny Frankhauser die Liebes-Bombe platzen und berichtete, dass sie in Hakan Akbulut einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch was sagt Mama Iris Klein zu Jennys neuem Herzblatt?

Jenny Frankhauser schwebt im Liebes-Glück! Jahrelang war die Halbschwester von solo unterwegs. Gestern dann die süße Überraschung! Jenny stellte via Instagram ihren neuen Freund Hakan vor und sorgte damit für jede Menge Euphorie bei ihren Fans. Aber auch Mama scheint über die neue Liebe ihrer Tochter überglücklich zu sein...

Jenny Frankhauser zeigt ihren neuen Freund

Mit einem süßen Liebes-Post meldete sich Jenny Frankauser gestern Abend bei ihren Fans zu Wort und teilte ein romantisches Pärchen-Bild von sich und ihrem Hakan. Dazu kommentierte die : "Und plötzlich warst du einfach da..." Auch Hakan teilte den Liebs-Schnappschuss in seinem -Profil und ließ damit vor allem das Herz von Mama Iris Klein höher schlagen...

Iris Klein ist außer sich vor Freude

Wie unter dem Liebes-Post von Hakan deutlich wird, ist Mama Iris Klein ein absoluter Fan von ihrem Schwiegersohn in spe. So kommentiert sie: "Eeeeeeendlich". Ehrliche Worte, die zeigen: Iris freut sich für ihre Tochter und Hakan. Und auch Jennys neuer Freund scheint von Iris absolut begeistert zu sein. So bezeichnet er sich schon jetzt, als "beste Schwiegermutter der Welt". Mehr Liebe geht wohl kaum!