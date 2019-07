Jenny Frankhauser: Die nächste Enthüllung von Ex-Freund Hakan!

Es nimmt einfach kein Ende: Während sich Jenny Frankhauser nach dem bösen Trennungs-Drama in Schweigen hüllt, will Ex-Freund Hakan weiter auspacken...

Dieser Sturz von Wolke sieben war hart: Nach nur zwei Monaten Liebes-Glück geht es jetzt um Prügel- und Fremdgeh-Vorwürfe. Zwischen Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut tobt ein Rosenkrieg nach allen Regeln der Kunst.

Die Kurzfassung: Sie beschuldigt ihn, sie geschlagen zu haben. Und er? Ja, das ist nicht so ganz klar. Er fühlt sich wohl benutzt und betrogen. Offenbar jedenfalls Grund genug für den Niederländer mit türkischen Wurzeln, seine Ex-Freundin anzuspucken und öffentlich über ihre Sex-Vorlieben auszupacken. Und nun folgt der nächste Streich...

Bei will Hakan ein weitere vermeintliche Lüge über sich klarstellen. "Kürzlich haben Menschen/Medien Lügen über mich erzählt... Als Stripper dargestellt. Ich bin traurig, dass es so gekommen ist. Morgen werde ich euch darüber informieren", kündigt er in seinen Storys an.

Was will Hakan als nächstes ausplaudern?

Die große Erklärung blieb bislang allerdings aus. Was genau er da klarstellen möchte, bleibt spannend. Das Internet ist immerhin voll von Videos, auf denen er beim Strippen zu sehen ist. Aber vielleicht ist das ja nur ein Doppelgänger. Hakan wird sicher Licht ins Dunkel bringen...

Jenny Frankhauser & Hakan: Jetzt äußert sich Daniela Katzenberger

Jenny Frankhauser lässt sich derweil von Familie und Freunden aufmuntern, erhielt via Instagram sogar mentale Unterstützung von Schwester , mit der sie eigentlich zerstritten ist. Solange Ex Hakan noch in Plauderlaune ist, dürfte die 26-Jährige aber wohl kaum eine ruhige Minute haben. Bleibt schließlich abzuwarten, was sich das Fitness-Model sonst noch öffentlich von der Seele reden möchte...

GIbt es jetzt eine Versöhnung mit Schwester Daniela? Im Video erfahrt ihr mehr: