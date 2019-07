Reddit this

Jenny Frankhauser: Drama vor der "Fashion Week" in Berlin!

Damit hätte Jenny Frankhauser nun wirklich nicht gerechnet! Eigentlich hatte sie sich schon so sehr auf die „ “ in Berlin gefreut. Immerhin war sie bisher noch nie dort! Doch am Tag des Events wachte die 26-Jährige mit starken Schmerzen auf.

Verbrannt & Ohrenschmerzen

In ihrer -Story berichtet Jenny mit rotem Gesicht davon, sich zu lange in der Sonne aufgehalten zu haben. „Ich habe mich gestern so verbrannt“, erklärt sie geknickt. Besonders ungünstig: Sie trug eine Sonnenbrille. Deshalb ist der Bereich um ihre Augen herum weiß geblieben.

Als wäre das nicht genug, berichtet die YouTuberin auch noch von starken Ohrenschmerzen. „Ich werde mir jetzt erst einmal Ohrentropfen holen, weil ohne werde ich es nicht aushalten. Wenn ich da so draufdrücke… ach du Scheiße. Das hatte ich ja schon ewig nicht mehr!“

Trotz der Schmerzen entschied Jenny sich dazu, zu dem Event zu gehen. Zumindest den Sonnenbrand hat sie mit viel Make-Up abdecken können…