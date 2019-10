Jenny Frankhauser: Dramatische Szenen im Horror-Urlaub!

Reddit this

So hat Jenny Frankhauser sich ihren Urlaub sicherlich nicht vorgestellt. Eigentlich wollte sie sich in Hurghada erholen, doch stattdessen hat sie mit heftiger Übelkeit zu kämpfen. Der Grund: Sie putzte sich mit dem Wasser aus dem Hahn die Zähne. Das hätte sie lieber nicht tun sollen!

Kotz-Alarm in Ägypten

„Ich wollt's ja wissen! Ich war so neugierig, ob das stimmt, was man sagt - oder ob das nur ein Mythos ist", erzählt Jenny auf . „Ich sag's mal so: Ich hätte fast ins Buffet gebrochen." Dabei hatte sie noch gewarnt! „Hört auf eure Mutter. Wenn die sagt: 'Nicht mit dem Wasser aus dem Hahn die Zähne putzen!', dann macht es auch nicht“, warnt die 27-Jährige.

Sogar während ihrer Massage hätte sie sich fast übergeben! „Ich hab' selten SOLCHE Krämpfe gehabt", klagt die Influencerin. Zum Glück versorgte ein aufmerksamer Hotelmitarbeiter die Pfälzerin mit einer mysteriösen Flüssigkeit, die gegen die Krämpfe helfen soll. „Eben kam der Kellner und sagte 'Das trinkst du jetzt zwei Mal und dann ist dein Bauchweh weg'. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es ja auch Wodka“, so Jenny. Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht!

