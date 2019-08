Jenny Frankhauser: Drogen-Beichte!

Reddit this

So manch ein Star ist in seinem Leben schon einmal in die Drogenfalle getappt. Manche schaffen es, sich daraus zu befreien, für andere endet die Sucht im schlimmsten Fall sogar tödlich. Wenn die Scheinwerfer ausgehen und der rote Teppich wieder eingerollt wird, bleibt bei vielen nur die Einsamkeit und der Wunsch, irgendwie mit dem Druck der Öffentlichkeit umgehen zu können.

Jenny Frankhauser: Adoptions-Hammer!

Viele Promis tappen in die Falle

Auch kann ein Lied davon singen. Er nahm regelmäßig Kokain und musste einen Entzug machen. „Das ist so ein Teufelskreis, dann bin ich da irgendwie reingerutscht“, erinnert er sich im Gespräch mit zurück. Sein „Sommerhaus der “-Kollege kam auch lange nicht von den Drogen los. Letztendlich schafften beide aber doch noch den Absprung.

Für Jenny Frankhauser ist der Griff zum Koks allerdings keine Option. Obwohl sie sehr unter dem plötzlichen Tod ihres Vaters litt und kürzlich eine schreckliche Trennung verkraften musste, verarbeitet sie ihre Emotionen lieber auf andere Art. Während einer Fragerunde auf wollte ein Fan wissen, ob die 26-Jährige schon einmal Drogen genommen hat. „Hab‘ ich nicht“, stellte sie prompt klar.