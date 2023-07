Jenny Frankhauser: Ein Geschwisterchen für Sohn Damian!

Dass ihr Freund Steffen in seiner Vater-Rolle so sehr aufgeht, rührt Jenny Frankhauser zutiefst. Die Tochter von Iris Klein teilt auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Familienleben mit Söhnchen Damian. Nun kam sie bei dem Anblick des süßen Papa-Sohn-Duos ins Schwärmen und ließ in ihrer Instagram-Story durchsickern, wie sie sich die weitere Baby-Planung mit ihrem Steffen vorstellt: