Jenny Frankhauser: Eine neue Liebe! Sie lässt die süße Bombe platzen

Reddit this

Bisher hatte Jenny Frankhauser einfach kein Glück in der Liebe. Erst gab es richtig Stress mit Hakan und dann ging auch noch ihre Beziehung zu Steffen in die Brüche. Dabei wünscht sich die 27-Jährige doch endlich den richtigen Mann an ihrer Seite!

Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Jubel-News! Jetzt ist es offiziell

Süße Liebes-Beichte

Auf legt Jenny nun eine überraschende Beichte ab. Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob sie bereit für eine neue Liebe ist. Darauf hat sie eine klare Antwort: „Mein Herz ist frei. Klar bin ich bereit. Wenn er kommt, dann kommt er.“

Der neue Mann in ihrem Leben muss übrigens nicht eifersüchtig sein, denn die Influencerin verrät auch, dass sie absolut keinen Kontakt mehr zu ihren Ex-Freunden hat. Na, dann steht dem großen Glück ja (fast) nichts mehr im Weg!

Frisuren-Fail bei Jenny Frankhauser!