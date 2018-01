Jenny Frankhauser: Erschreckende Sucht-Beichte!

Jenny Frankhauser ist ab dem 19. Januar als Kandidatin bei "Das Dschungelcamp" zu sehen. Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger verriet bereits, dass sie die Tage in der australischen Wildnis zum Abspecken nutzen will. Allerdings ist dies nicht das einzige Ziel der "halben Katze". Sie wolle auch ihr Suchtproblem bekämpfen. Ihre Fans sind geschockt! Unter welcher Abhängigkeit leidet ihr Idol?

Jenny Frankhauser bestätigt Fake-Hochzeit von Daniela Katzenberger

Jenny Frankhauser ist Dschungelcamp-Kandidatin

Jenny Frankhauser ist eine der 12 Dschungelcamp-Kandidaten, die sich die Dschungelkrone erkämpfen will. Aber nicht nur das Ergattern des begehrten "Adelstitels" steht auf Jennys Dschungel-Liste. Sie wolle die Tage ebenfalls nutzen, um ein wenig abzuspecken -Verwechselt Jenny "Das Dschungelcamp" mit einer "Rehab"? Die neuste Aussage der Sängerin spricht definitiv dafür. Wie Jenny jetzt verriet, wolle sie im Dschungel auch ihr Suchtproblem in den Griff bekommen. Gute Vorsätze, die bei ihren Fans allerdings Fragen aufwerfen: Unter welchem Abhängigkeitsproblem leidet Jenny?

Jenny Frankhauser will in "Das Dschungelcamp" ihre Sucht bekämpfen

Wie Jenny jetzt verriet, wolle sie in der australischen Wildnis nicht nur ihre überschüssigen Pfunde loswerden, sondern auch ihr Suchtproblem bekämpfen. Ein Glück, dass sie angeblich unter einer Schokoladensucht leiden soll. Da sollte das Abnehmen kein Problem sein. Und auch Schokolade wird sie in der australischen Wildnis nicht finden - Jenny sieht das genauso. So verrät sie gegenüber "RTL": "Ich gehe in den Dschungel, weil ich abnehmen will. Ich habe eine Schokoladensucht und dort wird es mir nicht möglich sein, nachts zum Kühlschrank zu rennen. Das ist für mich wie ein aufregendes Diät-Camp." Ob Jenny "Das Dschungelcamp" ohne ihre Schokolade überstehen wird, ist abzuwarten. Eins ist jedoch sicher: Ihre Kilos werden, Dank der typischen Dschungelmahlzeiten, definitiv purzeln.