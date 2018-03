Jenny Frankhauser: Erschütternde Liebes-Beichte!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Jenny Frankhauser. Obwohl die kleine Schwester der Katze nach ihrem Dschungel-Sieg auf der absoluten Überholspur ist, scheint es für sie in Sachen Liebe überhaupt nicht rund zu laufen. Doch damit nicht genug! Schon in der Vergangenheit musste Jenny herbe Liebes-Enttäuschungen verkraften.

Jenny Frankhauser & David Friedrich: Geheime Dschungelcamp Liebe!

Jenny Frankhauser: Sie wurde betrogen

Wie Jenny nun berichtet, wurde sie in der Vergangenheit zwei Mal betrogen - und das von ihren besten Freundinnen. So erzählt sie gegenüber "Promiflash": "Ich hab jetzt schon zweimal Beziehungen gehabt, einmal zwei Jahre lang, einmal drei Jahre lang. Dann meine eine Freundin, mit der war ich neun Jahre befreundet, mit der anderen elf Jahre. Also es waren zweimal beste Freundinnen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich hab's damals rausbekommen, ich hab geblufft und gesagt 'Ja, ich weiß Bescheid' und dann hieß es 'Ja, es tut mir ja leid' und oh mein Gott, meine Welt ist einfach zusammen gebrochen. Da dachte ich wirklich, es gibt nichts Schlimmeres.

Ehrliche Worte, die zeigen: Jennys Enttäuschung sitz immer noch tief. Doch hat sie einen Liebes-Zukunftsplan?

Jenny Frankhauser: Auf der Liebes-Suche?

Obwohl nach dem Dschungelcamp immer wieder darüber spekuliert wurde, ob sich zwischen Jenny und David Friedrich etwas anbahnen würde, scheinen die beiden nur Freunde zu sein. Ob Jenny sich gerade auf der Liebes-Suche befindet, ist nicht bekannt. Ist abzuwarten, ob sie in diesem Jahr noch auf den Richtigen treffen wird. Wir können gespannt sein...