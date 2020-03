Jenny Frankhauser & Ex-Freund Steffen: Jetzt schlägt sie zurück!

Die Trennung von und ihrem Freund Steffen dürfte für die Fans keine große Überraschung gewesen sein. Die Influencerin löschte bereits vor Wochen alle gemeinsamen Fotos von ihrem -Account und ihr Liebster verabschiedete sich alleine in den Urlaub, den sie eigentlich zusammen antreten wollten.

Jenny Frankhauser: Bittere Klatsche von Ex-Freund Steffen

Jenny ist enttäuscht

Eigentlich wollte Jenny sich nicht mehr zu der Trennung äußern, nun macht sie jedoch eine Ausnahme. „Zu diesem Menschen möchte ich nichts sagen. Also es kann sich jeder seinen Teil denken“, feuert sie zunächst. Und sie verrät: „Ich bin froh darüber, dass ich die Entscheidung so getroffen habe.“

Hat sie Nase jetzt etwa voll von Männern? „So habe ich am Anfang gedacht. Aber wenn man realistisch ist: Ich werde nicht immer alleine bleiben. Und irgendwann kommt der Richtige – ich hoffe, es war die letzte Enttäuschung“, so Jenny. Autsch!

Und dann holt sie sogar noch weiter aus. Ein Follower will wissen, welche Eigenschaften ein Mann auf gar keinen Fall haben darf. Ihre eindeutige Antwort: „Auf keinen Fall egoistisch, auf keinen Fall verlogen. An so was habe ich einfach kein Interesse.“ Ist das etwa ein Seitenhieb gegen ihren Ex?

