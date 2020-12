Jenny Frankhauser: Fan-Abzocke! Mieser Fake aufgeflogen

Bittere Fan-Abzocke

In ihrer Instagram-Story warnt Jenny ihre Fans vor Betrügern. Diese kontaktieren derzeit nämlich einige User und behaupten, dass diese einen Preis gewonnen hätten. Dann versuchen sie, die Bankdaten der angeblichen Gewinner herauszufinden. "Bitte achtet darauf! Es sind so viele Fake-Accounts unterwegs, die euch betrügen möchten. Wir brauchen niemals in keinem der Fälle eure Bankdaten. Bitte gebt die niemals raus. Egal, bei welchem Gewinnspiel ihr mitmacht", mahnt die 28-Jährige.

Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger versuchen, treuen Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auch Jürgen Drews entlarvte vor einigen Monaten die krasse Masche eines Fake-Account-Besitzers. Um dagegen vorzugehen, erstattete der Sänger sogar Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei...

