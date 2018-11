Jenny Frankhauser: Fans machen sich große Sorgen!

Reddit this

Jenny Frankhauser hat ein nachdenkliches Bild bei gepostet – darauf ist sie zu sehen sowie zwei Smileys. Eines davon ist ein trauriges Gesicht. "Einfach mal schätzen was man hat. .... ", schrieb Jenny Frankhauser zu dem Foto.

Geht es dem Opa von Jenny Frankhauser nicht gut?

Doch was ist mit Jenny Frankhauser los? Ihrem Opa soll es angeblich nicht gut gehen. "Oh ich könnte dich so drücken. Das letzte Herzchen ist für dein Opa“ oder „Gute Besserung für deinen Opa und für dich“ schreiben die Fans unter dem Foto.

Zu ihren Großeltern hat Jenny Frankhauser ein enges Verhältnis. Sie postet mit ihnen viele Schnappschüsse und versucht, so viel Zeit wie möglich mit Oma und Opa zu verbringen. "Wer hat die coolsten Großeltern der ganzen Welt?? Definitiv ICH!“, schrieb sie mal zu einem Schnappschuss bei Instagram. Was ihrem Opa genau fehlt, hat Jenny Frankhauser nicht verraten.