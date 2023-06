Jenny Frankhauser: Fans sind schockiert! Foto mit Baby Damian sorgt für Aufsehen

Eigentlich wollte Jenny nur die schönsten Fotos der letzten Wochen mit ihren Fans teilen. Doch ein Schnappschuss von ihrem Freund Steffen und dem gemeinsamen Sohn Damian sorgt sofort für Kopfschütteln. Der Grund: Der stolze Papa trägt seinen Sohn in einer Baby-Trage auf der Brust.

"Bitte vor allem Jungs nicht nach vorne gerichtet tragen. Für jedes Geschlecht ungesund, aber bei Jungen kann es besondere Schäden im Intimbereich verursachen. Also liebe Jenny, so schön die Bilder auch sind, bitte nicht nach vorne gerichtet den Kleinen tragen", poltert eine Userin und erhält dafür viel Zuspruch. "Ich würde es mir eigentlich auch nicht erlauben, ungefragt Ratschläge zu erteilen, aber das ist erwiesen, dass es so schädlich ist und ich möchte mich daher dem Kommentar hier anschließen", fügt ein anderer Fan hinzu. Auweia...