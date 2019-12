Jenny Frankhauser: Fremdgeh-Beichte! Sie rückt mit der Wahrheit raus

Reddit this

Obwohl Jenny Frankhauser in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat, hat sie großes Vertrauen in ihren neuen Freund.

Mit ihrem neuen Freund Steffen ist Jenny Frankhauser richtig glücklich. Nach der Liebes-Pleite mit ihrem Ex-Freund Hakan kann die 27-Jährige endlich wieder lachen und arbeitet täglich daran, die schmerzvolle Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen.

Jenny Frankhauser: Baby-Kracher! Sie zeigt ihre süße Kugel

Klares Fremdgeh-Statement

„Ich kann sehr schwer vertrauen und es kann kompliziert sein“, erklärte Jenny kürzlich noch. Trotzdem ist sie sich sicher, dass Steffen bestimmte Grenzen niemals überschreiten würde.

Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, was Jenny tun würde, wenn sie ihren Freund dabei erwischt, wie er sich im Internet mit anderen Frauen unterhält. Darauf hat die Influencerin eine klare Antwort: „Würde er niemals tun“, stellt sie klar und gibt der Userin auch gleich noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg: „Wenn dein Freund das macht, dann schick ihn in die Wüste. Ciaooooo!“

Ein Seitensprung wäre für Jenny unverzeihlich!

