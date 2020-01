Jenny Frankhauser & Freund Steffen: Juhu! Sie wagen den nächsten Schritt

Reddit this

Zeit für einen romantischen Urlaub! Jennifer Frankhauser und Steffen wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und fliegen für drei Wochen ins Ausland.

Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen schweben auf Wolke sieben. Die Influencerin hat nach den Liebes-Pleiten der vergangenen Jahre endlich den Mann gefunden, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen will. Nun wagt das Paar sogar den nächsten Schritt und fliegt zusammen in den Urlaub.

Jenny ist aufgeregt

„Ich freue mich schon soooo sehr auf unseren Urlaub in Thailand. Fast 3 Wochen lang“, schwärmt Jenny auf . Doch sie hat auch Bedenken: „So lange war ich noch nie im Urlaub und dann noch der erste gemeinsame mit meinem Freund. Bin echt mal gespannt, wie das alles sein wird. War in meinem Leben immer nur mit Freundinnen oder meiner Familie in Urlaub.“

Jenny Frankhauser und Freund Steffen. Foto: Instagram/@jenny_frankhauser

Bevor es im Februar losgeht, muss Jenny sich allerdings noch einmal unters Messer legen. Ihre zweite Lipödem-OP steht bald an! Bleibt zu hoffen, dass sie sich danach schnell erholt und ihren Urlaub ohne Probleme antreten kann.

