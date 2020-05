Jenny Frankhauser: Frisch verliebt? Verdächtiges Foto verwirrt die Fans

Reddit this

In der Vergangenheit hatte Jenny Frankhauser einfach kein Glück in der Liebe. Erst krachte es gewaltig zwischen ihr und ihrem Ex-Freund Hakan und dann trennte sie sich auch noch von ihrem neuen Lover Steffen.

Jenny Frankhauser: Kontaktabbruch! Jetzt greift sie hart durch

Zuckersüßes Foto aufgetaucht

In ihrer -Story teilt die Influencerin nun jedoch ein verdächtiges Foto von einem Strauß roter Rosen. Diesen versieht sie mit zahlreichen Herzchen und dem Song „I Love You Baby“ von Surf Mesa. Ist Jenny etwa frisch verliebt?

Von wem hat Jenny die roten Rosen bekommen? Foto: Instagram/@jenny_frankhauser

Bei den Fans dürfte der Schnappschuss für Verwirrung sorgen, denn in letzter Zeit plauderte die 27-Jährige mit ihnen nur über die Renovierung ihrer Wohnung, ihre Hündin und -Themen. Von einem neuen Mann an ihrer Seite war bisher keine Rede! Wir dürfen also gespannt sein…

Nackt-Skandal um Helene Fischers Freund! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: