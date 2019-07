Jenny Frankhauser: Gewalt-Drama! Ist das der wahre Trennungsgrund?

Schock-Nachricht von Jenny Frankhauser! In einer emotionalen Beichte packt die Beauty nun über den wahren Trennungsgrund von EX Hakan aus!

Es wird nicht ruhig bei Jenny Frankhauser! Nachdem die am Wochenende ihre Trennung von ihrem Ex Hakan bekannt gab, hüllte sie sich zu dem Aus weitestgehend in Schweigen. Doch jetzt das Traurige...

Obwohl Jenny sich zu den Trennungsgründen eigentlich bedeckt halten wollte, wendet sie sich nun mit einer erschütternden Nachricht via bei ihren Fans zu Wort und berichtet, dass Hakan sie während der Beziehung geschlagen hat, sodass sie ihrer Liebe keine Chance mehr gab. Sie berichtet: "Der eigentliche Grund, dass wir uns getrennt haben, ist einfach, dass er mich geschlagen hat. Ich kann euch alles beweisen, ich kann meine Hand kaum benutzen, meine Brust ist komplett blau und ich habe überall Kratzer." Was für eine Hiobsbotschaft, die Hakan jedoch nicht auf sich sitzen lassen möchte!

Hakan dementiert Jennys Aussage

Via meldet sich nun auch Hakan zu Wort und erklärt, dass an den Gewalt-Gerüchten absolut nichts dran ist: "Schau dir meine Hände an Jenny. Wenn ich dich schlage, dann lebst du nicht mehr. Du wärst nicht im Club mit deinen Freundinnen gewesen, wie du es in deiner Story gezeigt hast, sondern im Krankenhaus." Was Jenny über die Aussage von ihrem Ex denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein weiteres Statement ab.

