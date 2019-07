Reddit this

Jenny Frankhauser: Großes Drama! Ist ihr Liebes-Glück in Gefahr?

Oh je! Erst vor einigen Tagen ließ Jennifer Frankhauser die Liebes-Bombe platzen und berichtete, dass sie in ihrem Hakan einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch jetzt das Traurige...

Eigentlich könnte bei Jenny Frankhauser und ihrem Hakan alles so schön sein! Wie Jenny via zeigt, verbringen die beiden aktuell einen romantischen Liebesurlaub auf Mallorca und lassen es sich unter der spanischen Sonne gut gehen. Ihre Fans zeigen sich davon jedoch wenig begeistert...

Daniela Katzenberger: Liebes-Krise! Sie hat endgültig genug!

Jenny Frankhauser teilt Liebes-Fotos

Das Jenny Frankhauser ihre Fans via Social Media regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues. So auch jetzt. Jenny postete in den letzten Tagen immer wieder süße Urlaubs-Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem neuen Herzblatt Hakan zu sehen ist. Doch während Jenny sonst von ihren Fans für ihre Bilder stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wurde, muss sie sich nun bösen Anfeindungen stellen...

Jennys Fans sind genervt von Hakan

Wie unter den Bildern von Jenny deutlich wird, sind ihre Fans von Hakan alles andere als begeistert. So kommentieren sie die Posts von Jenny mit einer Reihe von Negativ-Kommentaren wie: "Ich wünsche dir von ganzem Herzen das dieser junge Mann nicht nur die Öffentlichkeit sucht. Alles erdenklich Gute für eure Zukunft" sowie "Liebe Jenny ich bin ja ein großer Fan von dir aber ganz ehrlich deinem Freund traue ich nicht. Ist einfach mein Gefühl. Ich hoffe ich irre mich. Wünsche dir nur das Beste." Oh je! Was Jenny über diese harten Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.