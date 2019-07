Jenny Frankhauser & Hakan: Bittere Liebes-Klatsche!

Reddit this

Oh je! Traurige Worte von Jenny Frankhauser! In einer emotionalen Beichte schüttet die Beauty nun ihr Herz aus...

Arme Jenny Frankhauser! Obwohl die Beauty momentan im Liebes-Glück schwebt, wendet sie sich nun mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans...

Jenny Frankhauser ist krank

Wie Jenny vor einigen Wochen Tagen, leidet sie unter Lipödem, einer Erkrankung, durch die es zu einer atypischen Häufung von Fettgewebe kommt. Für ihre Fans ein absoluter Schock. Aufgaben kommt für Jenny dadurch jedoch nicht in Frage. So ließ sie kurze Zeit später ebenfalls die Liebes-Bombe platzen und verriet, dass sie in ihrem Hakan einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch wie geht ihr neuer Lover mit ihrer Erkrankung um?

Traurige Worte von Jenny

Obwohl Jenny via Social Media immer wieder Liebes-Schnappschüsse von sich und Haken teilt, berichtet Jenny nun, dass ihr neuer Freund für ihre Krankheit nicht immer Verständnis hat. Sie erklärt gegenüber "Promiflash": "Das Problem ist, bei diesem Thema kommen wir manchmal aneinander, weil ich das Gefühl habe, er versteht das nicht so ganz. Er sagt trotzdem: 'Gesunde Ernährung, Sport!' Und ich sage wiederum: 'Nein Sport tut mir weh. Sport macht das Ganze noch schlimmer, das kann ich nicht machen.' Dann sagt er wieder: 'Wie? Sport machen, ist doch gut, mach Sport.'" Oh je! Ob ihre Liebe diese Hürde wohl meistern wird?